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МАРТ назвал рекомендуемые торговые надбавки

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило рекомендуемые предельные максимальные торговые надбавки к отпускным ценам производителей и импортеров.

 
Они рекомендуются с учетом оптовой надбавки. Документ размещен на сайте ведомства.

С надбавкой до 30% МАРТ согласен в отношении пшеничной муки, поваренной соли, риса, манной и пшенной круп, овсяных хлопьев, макаронных изделий без содержания твердых сортов пшеницы, твердых и полутвердых сыров, обычного картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, огурцов, помидоров, яблок и черного чая.

Рекомендуемая максимальная торговая надбавка в 25% предлагается для свежей рыбы семейства карповых, а также свежемороженной рыбы семейств карповых, тресковых, сельдевых, скумбриевых и аргентиновых, гречневой крупы, куриных яиц.

Надбавка в 20% рекомендуется для сливочного масла, подсолнечного и рапсового масла, хлеба и булочных изделий, говядины, свинины, мяса птицы, вареных колбас, сосисок и сарделек.


Надбавку не более 15% предлагается делать к отпускной цене сахара, коровьего молока, кефира, сметаны, творога, детского питания.

Кроме того, МАРТ рекомендует ограничить совокупный размер любых вознаграждений, которые предоставляют производитель или поставщик социально значимых продовольственных товаров продавцу, до 5% от цены товаров.

Рекомендации МАРТ вступают в силу с 1 марта.
Источник: reform.by
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