+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Gucci и Louis Vuitton обвиняют в сговоре

Сотрудники итальянского дома моды Gucci, французского модного бренда Louis Vuitton, а также американской сети универмагов Saks обвинили в сговоре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иск в федеральный суд Нью-Йорка подали трое бывших сотрудников компаний. Согласно их информации, бывшие работодатели находятся в сговоре. Так, они не хотят нанимать людей, которые меньше шести месяцев работали у одного из трёх конкурентов, участвующих в соглашении.

О сложившейся ситуации стало известно после того, как одна из сотрудниц Saks написала менеджеру Louis Vuitton о том, что она ищет работу. На что она получила следующий ответ:

«У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru