Gucci и Louis Vuitton обвиняют в сговоре
Сотрудники итальянского дома моды Gucci, французского модного бренда Louis Vuitton, а также американской сети универмагов Saks обвинили в сговоре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Иск в федеральный суд Нью-Йорка подали трое бывших сотрудников компаний. Согласно их информации, бывшие работодатели находятся в сговоре. Так, они не хотят нанимать людей, которые меньше шести месяцев работали у одного из трёх конкурентов, участвующих в соглашении.
О сложившейся ситуации стало известно после того, как одна из сотрудниц Saks написала менеджеру Louis Vuitton о том, что она ищет работу. На что она получила следующий ответ:
«У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею».
10:15 17/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.