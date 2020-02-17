Gucci и Louis Vuitton обвиняют в сговоре

Иск в федеральный суд Нью-Йорка подали трое бывших сотрудников компаний. Согласно их информации, бывшие работодатели находятся в сговоре. Так, они не хотят нанимать людей, которые меньше шести месяцев работали у одного из трёх конкурентов, участвующих в соглашении.





О сложившейся ситуации стало известно после того, как одна из сотрудниц Saks написала менеджеру Louis Vuitton о том, что она ищет работу. На что она получила следующий ответ:





«У нас есть строгие правила, которым мы должны следовать. Сожалею».



