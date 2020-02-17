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Деревообрабатывающее предприятие появится на месте бывшего военного аэродрома в Витебске

В Витебске приступили к реализации крупного инвестиционного проекта. Там начали возводить деревообрабатывающее предприятие.

Первый цех разместится на площадке в 12 гектаров с общей территорией в 10 раз больше. Объем инвестиций составит более $200 млн. На бывшем военном аэродроме возведут несколько цехов, но начнут с производства мебели. 

На днях в Свободной экономической зоне Витебска было зарегистрировано 50-е предприятие. Но в пригороде свободно еще 500 гектаров земли. Для привлечения новых инвесторов улучшают инфраструктуру: к СЭЗ подводят железнодорожные пути.
ОНТ
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