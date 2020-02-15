Самый быстрый рост экономики среди стран Балтии Еврокомиссия в этом году прогнозирует для Литвы - 2,6%. В следующем году темпы роста литовской экономики замедлятся до 2,4%. Инфляция в Литве в этом году составит 2,3%, в следующем - 2,1%, пишет thinktanks.by





Прирост ВВП Эстонии в этом году составит 2,2%, а в следующем увеличится до 2,4%. Инфляция в Эстонии и в этом, и в 2021 году прогнозируется на уровне 2,4%.





Внутренний валовой продукт Латвии в этом году увеличится на 2,3%. Еврокомиссия ожидает, что в 2021 году темпы роста экономики Латвии ускорятся до 2,4% по сравнению с 2,1% в прошлом году.





Инфляция в Латвии в этом году составит 2,3%, в следующем году - 2,2%.





Согласно прогнозам Еврокомиссии, общий рост экономики ЕС и в этом, и в будущем году составит 1,4%, рост экономики еврозоны - 1,2%, сообщает "Балтийский курс".





Инфляция в ЕС в этом и следующем году ожидается соответственно на уровне 1,5% и 1,6%, в еврозоне - 1,3% и 1,4%.





Самый стремительный экономический рост в этом году Еврокомиссия прогнозирует для Мальты - 4% (в следующем году - 3,7%), Румынии - 3,8% (в следующем году - 3,5%) и Ирландии - 3,6% (в следующем году - 3,2%).





Самый медленный прирост ВВП в этом году ожидается в Италии - 0,3% (0,6% в следующем году), Германии - 1,1% (столько же в следующем году) и Франции - 1,1% (1,2% в следующем году).





Как сообщил на медиазавтраке в пятницу директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, прирост ВВП Беларуси в 2020 году может снизиться до 0,6% с 1,2% в 2019 году.