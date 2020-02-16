"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию носков с ароматами фруктов и ягод

"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию Active Fresh, которая представляет собой спортивные укороченные носки с приятными запахами, герметично упакованными в прозрачный стаканчик.

1 из 3