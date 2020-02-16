"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию носков с ароматами фруктов и ягод
"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию Active Fresh, которая представляет собой спортивные укороченные носки с приятными запахами, герметично упакованными в прозрачный стаканчик.
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В новой линейке пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара — с запахом зеленого яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые — апельсином, ярко-желтые — цитроном, розовые — малиной, пишет marketing.by
19:08 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.