+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию носков с ароматами фруктов и ягод

"Брестский чулочный комбинат" выпустил новую коллекцию Active Fresh, которая представляет собой спортивные укороченные носки с приятными запахами, герметично упакованными в прозрачный стаканчик.
1 из 3
В новой линейке пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара — с запахом зеленого яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые — апельсином, ярко-желтые — цитроном, розовые — малиной, пишет marketing.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru