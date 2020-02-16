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Инициативу литовских консерваторов против БелАЭС назвали предвыборным ходом

Общественное движение против БелАЭС, инициаторами которого выступили литовские консерваторы, является всего лишь мобилизацией избирателей накануне осенних парламентских выборов. Такое мнение высказал представитель Литовской социал-демократической партии Юстинас Аргустас (Justinas Argustas), сообщает diena.lt.

«Это консервативная избирательная кампания, они традиционно стремятся мобилизовать своих избирателей под лозунгом «Литва в опасности». Если бы это было сделано в начале ядерного строительства в 2009–2010 годах, это было бы понятно, но в то время правительство консерваторов не предприняло существенных усилий по прекращению ядерного строительства. Напротив, тогдашний премьер сомневался, что атомная станция будет. Социал-демократы сформулировали позицию по этому вопросу и не будут участвовать в предвыборных проектах других политических сил», — сказал пресс-секретарь ЛСДП, пишет reform.by.

Юстинас Аргустас также добавил, что его партия не согласна с консервативной критикой политики президента страны Гитанаса Науседы.

«Здесь позиция партии очень ясна — закрытая внешняя политика, проводимая консерваторами, не принесла пользы Литве. Именно в этот период БелАЭС возникла на литовской границе, поэтому, если бы контакты были теснее, электростанция, вероятно, была бы в другом месте. В интересах Литвы знать, что находится рядом со столицей, которая попадает под зону ядерной эвакуации, и слепое игнорирование Беларуси никоим образом не способствует достижению этой цели», — сказал менеджер по коммуникациям социал-демократов.

Напомним, вчера в Сейме Литвы состоялась международная встреча общественного движения против БелАЭС. Его создают литовские политики, в том числе первый президент страны после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис. В ней приняли участие и беларусские оппозиционные политики Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец.«Это консервативная избирательная кампания, они традиционно стремятся мобилизовать своих избирателей под лозунгом «Литва в опасности». Если бы это было сделано в начале ядерного строительства в 2009–2010 годах, это было бы понятно, но в то время правительство консерваторов не предприняло существенных усилий по прекращению ядерного строительства. Напротив, тогдашний премьер сомневался, что атомная станция будет. Социал-демократы сформулировали позицию по этому вопросу и не будут участвовать в предвыборных проектах других политических сил», — сказал пресс-секретарь ЛСДП.

Юстинас Аргустас также добавил, что его партия не согласна с консервативной критикой политики президента страны Гитанаса Науседы.

«Здесь позиция партии очень ясна — закрытая внешняя политика, проводимая консерваторами, не принесла пользы Литве. Именно в этот период БелАЭС возникла на литовской границе, поэтому, если бы контакты были теснее, электростанция, вероятно, была бы в другом месте. В интересах Литвы знать, что находится рядом со столицей, которая попадает под зону ядерной эвакуации, и слепое игнорирование Беларуси никоим образом не способствует достижению этой цели», — сказал менеджер по коммуникациям социал-демократов.

Напомним, вчера в Сейме Литвы состоялась международная встреча общественного движения против БелАЭС. Его создают литовские политики, в том числе первый президент страны после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис. В ней приняли участие и беларусские оппозиционные политики Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец.
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