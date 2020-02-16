«Это консервативная избирательная кампания, они традиционно стремятся мобилизовать своих избирателей под лозунгом «Литва в опасности». Если бы это было сделано в начале ядерного строительства в 2009–2010 годах, это было бы понятно, но в то время правительство консерваторов не предприняло существенных усилий по прекращению ядерного строительства. Напротив, тогдашний премьер сомневался, что атомная станция будет. Социал-демократы сформулировали позицию по этому вопросу и не будут участвовать в предвыборных проектах других политических сил», — сказал пресс-секретарь ЛСДП, пишет reform.by





Юстинас Аргустас также добавил, что его партия не согласна с консервативной критикой политики президента страны Гитанаса Науседы.





«Здесь позиция партии очень ясна — закрытая внешняя политика, проводимая консерваторами, не принесла пользы Литве. Именно в этот период БелАЭС возникла на литовской границе, поэтому, если бы контакты были теснее, электростанция, вероятно, была бы в другом месте. В интересах Литвы знать, что находится рядом со столицей, которая попадает под зону ядерной эвакуации, и слепое игнорирование Беларуси никоим образом не способствует достижению этой цели», — сказал менеджер по коммуникациям социал-демократов.





Напомним, вчера в Сейме Литвы состоялась международная встреча общественного движения против БелАЭС. Его создают литовские политики, в том числе первый президент страны после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис. В ней приняли участие и беларусские оппозиционные политики Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец.«Это консервативная избирательная кампания, они традиционно стремятся мобилизовать своих избирателей под лозунгом «Литва в опасности». Если бы это было сделано в начале ядерного строительства в 2009–2010 годах, это было бы понятно, но в то время правительство консерваторов не предприняло существенных усилий по прекращению ядерного строительства. Напротив, тогдашний премьер сомневался, что атомная станция будет. Социал-демократы сформулировали позицию по этому вопросу и не будут участвовать в предвыборных проектах других политических сил», — сказал пресс-секретарь ЛСДП.





Юстинас Аргустас также добавил, что его партия не согласна с консервативной критикой политики президента страны Гитанаса Науседы.





«Здесь позиция партии очень ясна — закрытая внешняя политика, проводимая консерваторами, не принесла пользы Литве. Именно в этот период БелАЭС возникла на литовской границе, поэтому, если бы контакты были теснее, электростанция, вероятно, была бы в другом месте. В интересах Литвы знать, что находится рядом со столицей, которая попадает под зону ядерной эвакуации, и слепое игнорирование Беларуси никоим образом не способствует достижению этой цели», — сказал менеджер по коммуникациям социал-демократов.





Напомним, вчера в Сейме Литвы состоялась международная встреча общественного движения против БелАЭС. Его создают литовские политики, в том числе первый президент страны после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис. В ней приняли участие и беларусские оппозиционные политики Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец.