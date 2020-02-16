+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Страны "Восточного партнерства" просят у Евросоюза финансовой поддержки

МИД Украины, Грузии и Молдовы обратились к Еврокомиссии с просьбой не забывать о важности финансирования "Восточного партнерства". ЕС должен "учесть масштаб и амбициозность реформ".

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой обратить внимание на важность финансовой поддержки региона стран "Восточного партнерства" в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы" ЕС на 2021-27 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза. Соответствующая информация появилась в субботу, 15 февраля, на сайте министерства иностранных дел Украины, передает "Немецкая волна".

В обращении также содержится просьба "учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе европейской интеграции", а само обращение названо свидетельством единства подходов этих стран к вопросу будущего развития "Восточного партнерства".

В мае 2019 года в Брюсселе прошло празднование десятилетия со дня основания "Восточного партнерства", в которое входят Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан, Беларусь и Армения. В январе 2019 года Еврокомиссия и Всемирный банк разработали план по развитию инфраструктуры в странах союза, для реализации которого потребуются почти 13 млрд евро, которые пойдут на строительство или ремонт 4800 километров дорог и железнодорожных путей, а также ряда портов, аэропортов, логистических центров и пограничных пунктов.

В феврале 2019 года Украину и Грузию признали лидерами среди шести стран "Восточного партнерства" по демократическим реформам и евроинтеграции.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru