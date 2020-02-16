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Комитет госконтроля проверит использование средств на строительство и ремонт дорог

Комитет госконтроля Беларуси в 2020 году проверит использование средств, направленных на строительство и ремонт автодорог. Такая информация прозвучала на заседании коллегии Комитета госконтроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в текущем году также будет проверяться выполнение научных и опытно-конструкторских работ в отраслях хозяйства; развитие картофелеводства, овощеводства и плодоводства; развитие транспортного комплекса Минска.

Кроме того, госконтроль проверит эффективность реализации ряда государственных программ, рациональное использование древесных ресурсов и строительство пеллетных заводов в системе Минлесхоза;

В планах ведомства также проверка эффективности функционирования мясной промышленности, использования государственных средств и имущества в банках с государственной формой собственности и др.
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