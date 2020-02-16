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Бензин в Беларуси с 16 февраля дорожает на копейку

Белнефтехим в 7-й раз за 2020 год повысил розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.

С 16 февраля 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,71 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб., ДТ – 1,81 руб.

«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию снижения курса национальной валюты …», - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.
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