Бензин в Беларуси с 16 февраля дорожает на копейку
Белнефтехим в 7-й раз за 2020 год повысил розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.
С 16 февраля 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,71 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб., ДТ – 1,81 руб.
«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию снижения курса национальной валюты …», - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.
07:44 16/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.