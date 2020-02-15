МЧС: на участке магистрального нефтепровода “Мозырь-Брест” треснула труба

14 февраля в МЧС поступил вызов, что на участке магистрального нефтепровода “Мозырь-Брест” возле деревни Большие Зимовичи в Гомельской области в трубе обнаружили трещину, сообщает МЧС.