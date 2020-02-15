+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

МЧС: на участке магистрального нефтепровода “Мозырь-Брест” треснула труба

14 февраля в МЧС поступил вызов, что на участке магистрального нефтепровода “Мозырь-Брест” возле деревни Большие Зимовичи в Гомельской области в трубе обнаружили трещину, сообщает МЧС.

Гомельстранснефть Дружба / БелТА

Площадь разлива нефти на поверхности составила 0,5 квадратных метра, вылилось около 15 литров “чёрного золота”. Для отсечения дефектного участка перерыв в перекачке нефти составил 31 минуту. 

В ликвидации обнаруженного прорыва нефтепровода, сбора нефти и удаления загрязненной земли участвовали техника и сотрудники “Гомельтранснефть Дружба” концерна “Белнефтехим”. В 19:45, чуть больше чем через шесть часов после поступления сообщения, работа поврежденной нитки нефтепровода была восстановлена, пишет euroradio.fm

Работниками МЧС проводились работы по обеспечению пожарной безопасности. Пострадавших нет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru