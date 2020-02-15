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Глава ЕБРР возглавит в Беларуси совет по иностранным инвестициям

Правительство Беларуси создаст совет по иностранным инвестициям, который возглавит премьер-министр страны, а сопредседателем станет президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Создание новой структуры, которая заменит действующий Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) при правительстве, предусмотрено проектом постановления Совмина. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале для общественного обсуждения. 

В соответствии с проектом предусматривается, что финансировать деятельность нового совета будет ЕБРР, котрый выделит трехлетний грант на эти цели. Правительство Беларуси предоставит офис для секретариата совета в помещении "Национального агентства инвестиций и приватизации". 

Как сообщалось, в начале февраля президент ЕБРР Сума Чакрабарти, после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщал о планах проведения первого заседания совета по иностранным инвестициям осенью этого года.

 Чакрабарти также говорил, что ЕБРР приступит к разработке новой страновой стратегии для Беларуси в конце 2020 года. "К концу этого года мы планируем перейти к разработке новой страновой стратегии для Беларуси. Мы будем ждать завершения президентских выборов и после проведения совета по иностранным инвестициям перейдем к подготовке новой 5-летней стратегии на 2021-2025 годы", - сказал Чакрабарти.

По его словам, в новой стратегии "найдут отражение вопросы, в которых мы заинтересованы - работа с госбанками, госпредприятиями, инфраструктурные проекты на муниципальном уровне". Также "возможна поддержка "зеленой" экономики, которую планируют развивать в Беларуси", отметил президент ЕБРР.
Интерфакс
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