Лукашенко в Светлогорске / Telegram-канал "Пул Первого"





Глава государства предложил пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь идут иностранные инвестиции.





В СЭЗах государство в течение длительного времени не получает практически ничего в виде налогов. Заметной пользой от таких зон является создание дополнительных рабочих мест. Но этот вопрос, говорит Лукашенко, для нашей страны уже не такой острый.





"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить доход. Это стратегический вопрос", — приводит БЕЛТА его слова.



