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"Что мы будем иметь?" Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах

Александр Лукашенко недоволен налоговыми льготами в свободных экономических зонах (СЭЗ). Об этом он высказался во время поездки на целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске.

Лукашенко в Светлогорске / Telegram-канал "Пул Первого"

Глава государства предложил пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь идут иностранные инвестиции.

В СЭЗах государство в течение длительного времени не получает практически ничего в виде налогов. Заметной пользой от таких зон является создание дополнительных рабочих мест. Но этот вопрос, говорит Лукашенко, для нашей страны уже не такой острый.

"Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Любые рабочие места должны приносить доход. Это стратегический вопрос", — приводит БЕЛТА его слова.
euroradio.fm
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