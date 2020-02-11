«Герой труда», как зеркало белорусской модели

В полном соответствии с концепцией социального государства реальная заработная плата белорусов выросла за прошедший год на 7,3%. Не забыло государство для народа и пенсионеров: реальный размер назначенных пенсий опередил инфляцию на 8,1%, пишет belrynok.by





Европа и Америка отдыхают. Заодно отдыхает и «наша Россия» с ее жалкими 2,5% и 4,1% соответственно.





Рост благосостояния белорусов подтверждают положительная динамика розничного товарооборота (+4,2%) и общественного питания (+6,4%), а также разговоры с водителями маршруток, по словам которых количество легковых автомобилей в Минске за последние годы заметно увеличилось.





В качестве вишенки на торте нельзя не отметить рост продаж новых легковых автомобилей в 2019 г. на 22% (64,5 тыс.), что является абсолютным рекордом в истории автомобильного рынка Беларуси.





Все это благолепие было обеспечено за счет роста ВВП на 1,2%! Планировали на 4%, а получили 1,2%, поэтому и пришлось дыру в экономике затыкать успехами в социальной сфере.





Ничего сугубо белорусского в этом нет. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно открыть еще не высохшую от типографской краски книгу экс-ведущего экономиста в исследовательском отделе Всемирного банка Бранко Милановича «Capitalism, Alone» («Капитализм как он есть»).





«Сегодня мы все капиталисты», – утверждает Миланович. После «крупнейшей геополитической катастрофы XX века» конкурентов у капиталистической системы не осталось, но из этого факта не следует, что большинству бывших коммунистических стран удалось воспроизвести экономические системы по западному (либеральному) образцу.





То, что у них получилось, автор «Капитализма как он есть» выделил в отдельный тип политического (авторитарного) капитализма. Его главное отличие – тесная связь с бюрократическим аппаратом, основные усилия которого направлены на поиски источников экономического роста.





Ну, прямо как с белорусской модели списано. Именно с этой целью главный бюрократ страны и по совместительству единственный политик на регулярной основе «дозором обходит владенья свои» и проводит совещания во Дворце Независимости. С этой же целью он периодически «перетрахивает» кадры в тайной надежде изменить сумму от перестановки мест слагаемых.





Получается, как бы это по мягче выразиться, с каждым годом все хуже и хуже, что, в частности, и подтверждает скромный показатель роста экономики за прошлый год.

«Я за Добруш очень рад»

Однако на общенациональной статистике прочувствовать все своеобразие национального варианта политического капитализма не так-то просто. Для этого нам потребуется конкретный пример.





4 февраля главный бюрократ страны посетил Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда». Посетил отнюдь не для вручения высших государственных наград. В настоящий момент фабрика законсервирована, несмотря на то, что ввод ее в эксплуатацию планировался еще в 2015 г.









В срок не получилось. Не получилось и после неоднократных переносов сроков. Но сроки сроками, а оптимизм оптимизмом. Вот как его очередной прилив выразил в декабре 2017 г. первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков: «Создание современных производств открывает хорошие перспективы для развития регионов. Это позволяет решить проблему с оттоком подготовленных кадров в крупные го-рода и за границу. Люди могут реализовать себя не только в столице или областных центрах, но и в малых городах, где есть достойная работа, развитая инфраструктура, все то, что нужно человеку для благополучной жизни. В данном плане я за Добруш очень рад».





Мне остается только разделить радость замглавы самой административной администрации страны, тем более, что «Герою труда» для полного счастья осталось всего ничего, а конкретно около $83 млн. Все деньги планируется потратить по прямому назначению. Половина этих средств будет выплачена лидеру в этой отрасли австрийской компании Andritz. Куда уйдет вторая половина, председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров не пояснил, да и кого это волнует!





В политическом капитализме интересы капиталистов никогда не превосходят государственные интересы, что и подтверждает опыт строительства «Героя труда», а государство достаточно сильно и автономно, чтобы при необходимости вмешиваться в дела частного сектора.





Для такого вмешательства требуется юридическая база, точнее, ее отсутствие. Диктат политики над экономикой, в том числе и в вопросах заработной платы, поясняет Миланович, «требует отстраненности и независимости от законов».

Прототип чеховского героя

В структуре экспорта «нашей России» доля минерального сырья в 2018 г. составила 67%. Аналогичный показатель в Беларуси за январь-ноябрь 2019 г. – 29%, что позволяет зачислить бывший сборочных цех СССР в разряд рентозависимых государств.





Сохранять членство в этой веселой компании без поддержки со стороны Союзного государства у нашей страны нет ни малейших шансов (на калийных удобрениях да на лесе кругляке далеко не уедешь). Вокруг условий этого членства и крутится внешняя политика Дворца Независимости. При этом необходимо иметь ввиду, что все права на ее кручение как по часовой, так и против часовой стрелки давно и надежно монополизированы одним человеком. Этим и объясняется его исключительная роль в функционировании белорусской модели.





Отсюда растут и ноги вопроса «Если не он, то кто же?» Как правило, при попытке найти на него ответ мы ищем личность с выдающимися качествами и таковую не находим. Но смысла в этом занятии нет. Как справедливо заметил в свое время культуролог Андрей Пелипенко, в нашей культуре «сакрален не человек и не даже не трон, но человек-сидящий-на-троне».





Для того, чтобы в этом убедиться, предлагаю читателям попытаться вспомнить, чем авторитарные царьки на постсоветском пространстве прославились до того, как уселись на троны? Вспомнили? Большинство из них было никем и звали их никак.





Для описания индивидуальных характеристик нынешних национальных лидеров вполне хватило бы одного предложения из рассказа Чехова «Неосторожность»: «Петр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши…»





Представляете, каков человечище! У него год назад калоши украли, а соседи все никак забыть об этом не могут.





На монопольное право единственного белорусского политика распределять нефтегазовую ренту по-прежнему никто не покушается. Беда пришла откуда не ждали: Россия отказалась делиться рентой. К каким последствием и с какой скоростью это приведет, сказать сложно. Однако продолжать двигаться неизменным курсом вряд ли получится. Отсюда та нервозность, которую демонстрировал во время своих последних поездок по стране бело-русский прототип чеховского героя.





Призывами все «производить у себя, если нам понадобится», белорусскую модель из состояния прострации не вывести. Она не под производство заточена. Не поможет и топанье ножкой. От этого и в «тучные» годы толку не было, а сегодня и подавно. Иных же управленческих технологий ни сам главный управленец, ни его окружение за четверть века так и не освоили.



