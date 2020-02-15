Официально: в Минске продолжают работать более 36 % пенсионеров

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





В возрасте 70–79 лет продолжают трудиться 18,8 тыс. минчан, 80–89 лет — 917. Одиннадцать жителей столицы продолжает работать даже после того, как переступили 90-летний рубеж.





Всего в органах социальной защиты города на учете состоят 480,7 тыс. получателей пенсий. Основная доля, 97,1 % — получатели трудовых пенсий. Социальные пенсии в городе выплачиваются 2,9 % пенсионеров.



