Bentley придумал название для кабриолета за два миллиона долларов

Автомобиль стоимостью около 2 млн долларов получит название Bacalar - в честь популярного туристического центра в Мексике, знаменитого своим одноименным озером, передает Autonews.





Кабриолет будет разработан специалистами придворного ателье Mulliner, которое создаст собственный автомобиль с уникальным кузовом впервые с 2002 года. В отделке интерьера инновационные и редкие материалы: скажем, в салоне появятся элементы из реликтового разнолистного тополя с вкраплениями меди.









По предварительным данным, Bacalar будет представлять собой большой автомобиль с кузовом типа баркетта. Новинка получит ряд стилистических решений шестиметрового электрического концепт-кара Bentley EXP 100 GT, который был выпущен летом нынешнего года в честь 100-летнего юбилея британской марки, пишет ru.oxu.az





Bentley Bacalar оснастят шестилитровым мотором W12 с двумя турбинами, который, например, на новых Flying Spur и Continental GT выдает 635 л. с. и 900 Н•м крутящего момента. Трансмиссия — восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Предполагается, что кабриолет получится легче и быстрее нового "Конти", который способен набирать первую "сотню" за 3,7 секунды.



