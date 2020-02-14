Больше всего «зеленой» энергии оказалось у Австрии (там 73% энергии получено из возобновляемых источников), следом идут Швеция (66%), Дания (62%), Литва (53%) и Португалия (52%).





Меньше всего электричества из возобновляемых источников получили Мальта и Венгрия (по 8%) и Кипр и Люксембург (по 9%).





В среднем по Евросоюзу 32% электроэнергии получено из возобновляемых источников, и эта доля постепенно увеличивается.





Самая большая доля «зеленой» энергии приходится на ветряки: это источник 36% всей возобновляемой энергии в ЕС. Следом идет энергия текущей воды (33% «зеленой» энергии); на третьем месте солнечные панели (12%), на четвертом – твердое биотопливо (10%). На оставшиеся источники возобновляемой энергии — геотермальные источники, энергию волн и жидкое биотопливо — приходится меньше 10%.