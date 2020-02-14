Поляки, украинцы, вьетнамцы и китайцы незаконно вывели из Польши 2 млрд евро
Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) обезвредило преступную группу, которая подозревается в незаконном выводе из Польши 8,6 млрд злотых (более 2 млрд евро).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Утром 14 февраля 300 представителей правоохранительных органов провели обыски в 60 домах и офисах, задержав 18 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе.
Группа действовала по меньшей мере с 2016 года как сеть из 26 фирм, которыми руководили поляки, вьетнамцы, китайцы и украинцы. Свою деятельность они осуществляли в основном на территории села Вулька-Косовска близ Варшавы.
Среди задержанных – глава государственного финансового учреждения и пять человек, которые управляют компанией.
Компании не платили налогов, или же платили их лишь частично. Сэкономленные деньги злоумышленники перечисляли на иностранные счета через государственное платежное учреждение.
Ущерб, нанесенный государственной казне в виде неуплаченных НДС и ЕСВ, пока подсчитывают.
18:25 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.