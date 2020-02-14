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Лукашенко сделал предложение Путину

Путин вроде бы не против, а вот российский Минфин не согласен.


Лукашенко предложил Путину два варианта урегулирования ситуации с БелАЭС, о чем Лукашенко рассказал сегодня в Светлогорске.

"Россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", - отметил Лукашенко.

По его словам, в Сочи Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций. Путин, по словам Лукашенко, также отметил, что российский госбюджет не готов к этим выплатам. 

"Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. 

Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально", - цитирует Лукашенко belta.by

Он добавил, что отторжения по этому предложению у Путина не было.

Однако свое мнение по этому вопросу Путин, видимо, не успел сообщить правительству, поскольку в Минфине РФ почему-то заявили, что данное предложение не приемлемо.
"Белорусский партизан"
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