Лукашенко о сахарных директорах: Сидят и просятся - отпустите, пойдём в колхоз навоз грузить
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Светлогорск прокомментировал задержание директоров сахарных заводов страны.
"Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов, вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте.
А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие", - цитирует Лукашенко СТВ.
Источник:
15:38 14/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.