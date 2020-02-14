Белорусский рубль попытался встать с колен на торгах в пятницу

Торги 14 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились для белорусского рубля укреплением к корзине валют всего на 0,04%, но по итогам недели она подорожала на 0,83%.





Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине второй раз, а до этого он стремительно дешевел, 5 дней подряд переписывая исторический максимум.





С начала февраля стоимость корзины валют подскочила в цене на 2,26%. Это в 15 раз больше, чем было по итогам января.





Курс доллара снизился на 0,0015 BYN до 2,1986 BYN/USD и покинул максимум за 4 года. За предыдущие 14 торгов курс доллара подскочил на 0,0871 BYN.





Кус европейской валюты упал на 0,0101 BYN до 2,3830 BYN/EUR и оставил максимум за 10 месяцев. За предыдущие 14 торгов европейская валюта подорожала почти на 6 копеек.





Курс российского рубля вырос на 0,0047 BYN до 3,4651 BYN/100 RUB. С начала месяца сотня российских рублей подорожала почти на 8 копеек (+0,0794 BYN).





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

В последний день торгов белорусский рубль смог укрепиться к евро по итогам недели, к остальным валютам — девальвировался:





доллар вырос на 0,0224 BYN (+1,03%);

евро подешевел лишь на 0,0027 BYN (−0,11%);

российский рубль укрепился на 0,0382 BYN (+1,11%);

корзина валют подорожала на 0,83%.





Центробанк России

Российский рубль продолжил укрепляться к евро и доллару. Центробанк РФ установил официальный курс доллара на завтра на 15 копеек ниже сегодняшнего уровня. Таким образом, с завтрашнего дня и до понедельника один доллар будет стоить 63,4536 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра упал сразу на 41 копейку до 68,7710 российских рублей.

Итоги недели на валютном рынке России

Российский рубль завершил неделю укреплением и к доллару, и к евро:





доллар подешевел всего на 2 копейки (−0,03%);

евро обвалился на 86 копеек (−1,23%) до минимума с начала февраля.