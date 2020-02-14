Иран готов продавать нефть Беларуси
Иран готов вести переговоры с Беларусью по вопросу поставки нефти, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Запад" посол Ирана в Минске Саид Яри.
"Мы полностью готовы вести переговоры с белорусской стороной и продавать ей нефть. Но это чисто коммерческий вопрос", - сказал Яри.
Дипломат отметил, что как один из крупнейших поставщиков нефти в мире, Иран всегда ищет возможности для ее продажи. "Беларусь является потенциальным покупателем. Тем более, она уже покупала нефть из Ирана", – добавил посол.
Как сообщалось, с начала года основные российские нефтекомпании не поставляют нефть на белорусские НПЗ из-за отсутствия договоренностей по цене.
Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Иран поставил в Беларусь в 2017 году две партии нефти: одна партия была объемом 600 тыс. баррелей, вторая - 800 тыс. баррелей.
13:51 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.