"Это не забастовка. Просто нет торговли"
Лидер предпринимателей Анатолий Шумченко опубликовал фото, демонстрирующее ситуацию, в которой оказался малый бизнес.
"Рынок в Борисове, «Спатканне», будний день.
Нет, это не забастовка.
Просто нет торговли.
Как пишут ИП: «Так выглядит последнее время. Наверно многим налоело караулить роллеты...покупетелей нет совсем...я хожу каждый день...должен же кто -то охранять?(laugh) а если серьезно, то устали люди от всего....».
Тем временем,
▪️Лукашенко: "Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования".
Конечно это отлично, но когда для национального бизнеса будут предоставлены такие же условия...", - задает риторический вопрос Шумченко.
12:08 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.