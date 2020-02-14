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"Это не забастовка. Просто нет торговли"

Лидер предпринимателей Анатолий Шумченко опубликовал фото, демонстрирующее ситуацию, в которой оказался малый бизнес.

"Рынок в Борисове, «Спатканне», будний день.

Нет, это не забастовка.

Просто нет торговли.

Как пишут ИП: «Так выглядит последнее время. Наверно многим налоело караулить роллеты...покупетелей нет совсем...я хожу каждый день...должен же кто -то охранять?(laugh) а если серьезно, то устали люди от всего....».

Тем временем,

▪️Лукашенко: "Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования".

Конечно это отлично, но когда для национального бизнеса будут предоставлены такие же условия...", - задает риторический вопрос Шумченко.
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