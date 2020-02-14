"Рынок в Борисове, «Спатканне», будний день.





Нет, это не забастовка.





Просто нет торговли.





Как пишут ИП: «Так выглядит последнее время. Наверно многим налоело караулить роллеты...покупетелей нет совсем...я хожу каждый день...должен же кто -то охранять?(laugh) а если серьезно, то устали люди от всего....».





Тем временем,





▪️Лукашенко: "Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования".





Конечно это отлично, но когда для национального бизнеса будут предоставлены такие же условия...", - задает риторический вопрос Шумченко.