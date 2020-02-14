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Кто больше всех в Беларуси зарабатывает на молоке? Лукашенко и Мошенский

Производство молока в Беларуси продолжает расти, и наряду с государством в этом процессе активно участвуют частники.

Кто больше всех в Беларуси зарабатывает на молоке? Лукашенко и Мошенский
Надои молока в прошлом году выросли на 1,1%, достигнув 7,1 млн тонн. В лидерах – Минская и Брестская области. В первой их них надоено 1,78 млн тонн (прирост к 2018 году — 1,6%), во второй – 1,74 млн тонн (7%). 

В этих двух областях сосредоточено большинство хозяйств-передовиков, включая предприятия Управделами президента, которое сейчас возглавляет Виктор Шейман, владельца «Савушкина продукта» Александра Мошенского и «Смолевичи Бройлера» Евгения Баскина.

В первой двадцатке крупнейших производителей сырого молока по итогам прошлого года оказались три предприятия «Агропромышленного холдинга Управления делами президента Республики Беларусь». На фермах в «Василишках», «Александрийском» и «Тихиничах» в 2019 году надоили  свыше 100 тыс. тонн молока. В  целом по системе УДП этот показатель, по оценкам, составил около 150 тыс. тонн.

В топ-20 вошли два молокопроизводящих хозяйства, обеспечивающих сырьем холдинг «Савушкин продукт». Коровы «Савушкиной пущи» и «Савушкино» дали в прошлом году почти 45 тысяч тонн молока.

12-е место заняла компания «Смолевичи Бройлер», на фермах которой производится молоко для молокоперерабатывающего завода «Смолевичи Молоко».
Источник: zautra.by
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