Cколько денег привезли в Беларусь охотники-иностранцы?

По его словам, из них поступления от иностранного охотничьего туризма составили 1,7 млн. рублей, от эксплуатации охотничьих комплексов – 1,6 млн. рублей, от экологического туризма – 69 тыс. рублей.





"Несмотря на уменьшение доходов от охоты на дикого кабана, являвшегося ранее основным охотничьим видом, окупаемость охотничьего хозяйства в целом по отрасли составила почти 100%", - отметил Виталий Дрожжа.