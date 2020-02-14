Романчук: «Опять я согласен с Лукашенко»

Общаясь, президент упомянул, что Беларусь часто называют восточной Швейцарией.





— Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, — заявил глава Беларуси.





«Опять я согласен с Лукашенко, — отреагировал на эти слова Ярослав Романчук. — Но когда от слов будет переход к реальным делам? Я тоже хочу, чтобы Беларусь была нейтральной и порядочной для всего мира. Я тоже хочу, чтобы не на словах, а на деле, не на уровне PR-закидонов, а в законодательстве, не для красного дипломатического словца, а для щедрого инвестиционного дождя Беларусь стала Швейцарией. Чтобы Беларусь стала Швейцарией не для иностранцев, не как сейф для хранения заработанного/награбленного во всём мире, а, в первую очередь, для белорусов», — отмечает Ярослав Романчук.





Впрочем, по его мнению, сегодня назвать Беларусь восточной Швейцарией – это быть правым ровно на 50%.





«Да, мы действительно, восточнее Швейцарии. И всё. В остальном Швейцария – прямая противоположность Беларуси. Швейцария – мощная, прямая демократия. Система управления максимально децентрализована. Политическая конкуренция – полная. Каждый распорядитель чужого – под всеохватывающим контролем людей. Экономическая свобода – полная. Внешняя торговля – полностью либерализована. Деньги – на радость и зависть всему миру. Банковская тайна – священна и неприкосновенна. Почти каждый швейцарец – со своим личным оружием. Швейцария не входит ни в один из военных блоков. Земля – в частной собственности. Центральное правительство вообще не вмешивается в рынок земли. Свобода слова – полная. Производители товаров и услуг – частные. Предприниматели – в почёте. В Беларуси сегодня всё это – с точностью до наоборот», — заключает он.





Романчук считает позитивным тот факт, что Лукашенко встречается со швейцарцами. Потому что эта страна может быть примером для подражания в выстраивании отношений между людьми и государством, государством и бизнесом.





«О, если бы был такой просто способ переделать Лукашенко из человека, который живёт и работает в матрице Совок/Госплан на европейца, который считает своим образцом для подражания Швейцарию. Пока кроме деклараций для такой магической трансформации нет ни одного основания», — уверен Ярослав Романчук.





Более того, последние кадровые назначения, по мнению экономиста, грозят разрушить ту хрупкую макроэкономическую стабильность, которая была создана руками, прежде всего Национального банка.





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«Этот орган лучше других понимает швейцарские денежные и финансовые традиции, но его, как волка, обставляю красными флажками со стороны Администрации президента, Совмина, отраслевых министерств и мощного «красного директората» - хронических потребителей чужого. И делает это Лукашенко, который эти кадровые назначения подписывает, а потом вот хвалит Швейцарию. Швейцарию, как надежный сейф для чужих денег, как офшор, который прячет деньги или Швейцарию, как страну современного капитализма?» — задается вопросом Ярослав Романчук.





И приводит цифры для сравнения: ВВП на душу населения Швейцарии в 2020 приближается к $85 тысяч. Беларусь же в 2020 году хорошо, если не пробьёт порог $6 тысяч. Производительность труда в Швейцарии почти в 10 раз выше, чем в Беларуси.





«Может, нашим странам в качестве эксперимента на пять лет президентами поменяться?» — предлагает экономист решение.



