Россельхознадзор запретил белорусское молоко на выставке "Продэкспо" в Москве
На международной выставке продовольственных товаров "Продэкспо-2020" в Москве сотрудники Россельхознадзора запретили дегустацию и продажу молока и молочной продукции из Беларуси общим весом 628 кг. Продукты питания поступили с нескольких белорусских предприятий.
Как сообщает пресс-служба российского ведомства, продукция попала на выставку без ветеринарного контроля на границе, передает "Еврорадио".
Также на выставке инспекторы обнаружили 48 кг сыра, который, согласно документам, поступил в Москву для лабораторных исследований.
Кроме того, были обнаружены рыба и морепродукты общим весом 4,5 кг, поступивших из Китая без ветеринарных сопроводительных документов.
На все эти продукты были составлены акты о нарушении ветеринарных требований. Продукция снята с выставки и запрещена к дегустации и продаже. Продовольственные товары, попавшие на выставку без ветеринарных документов, будут уничтожены под контролем государственной ветеринарной службы Московской области.
21:55 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.