Курс доллара стремится к рекорду. Белорусам объяснили, что делать

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, «мы можем очень легко обновить максимум 2016 года с учетом того, что до него осталось меньше копейки».





— Это такие колебания, которые курс может пройти буквально за один день, — говорит аналитик. — В ближайшие дни обновление максимума весьма вероятно.





Эксперт объясняет, что «у нас начиная с 2017 года рубль чувствовал себя вполне уверенно, и основным фактором крепкого рубля было поведение населения».





— В 2015—2016 году снижались реальные доходы населения. И для поддержания какого-то уровня жизни люди продавали валюту. Население выступало чистым продавцом. Но и в декабре прошлого года, и в нынешнем январе оно на чистой основе покупало валюту. Предприятия в это время тоже были чистыми покупателями валюты. Это последствия достаточно быстрого роста доходов населения, — говорит Вадим Иосуб.





В прошлом году реальные доходы выросли примерно на 7%, а номинальные росли еще быстрее и увеличились приблизительно на 10%.





— Эта диспропорция рано или поздно должна была привести к тому, что у народа сначала отпала необходимость продавать валюту для поддержания уровня жизни — он как-то растет за счет зарплат. Дальше должна была появиться возможность покупать валюту, что, собственно, и произошло, — продолжает эксперт. — Кроме того, наверное, сейчас начинает сказываться уменьшение поступления валюты в страну за счет экспорта нефтепродуктов.





Аналитик считает, что рубль может продолжить снижаться, однако обвала не будет.





— Даже вряд ли рубль будет падать теми темпами, которыми он падает последние недели. Но тем не менее основной вектор будет таков, что валюта будет дорожать, — говорит эксперт. — Но не факт, что она подорожает настолько, что покупка валюты или даже ее хранение на банковских депозитах, которые дают не больше 2% годовых, будет выгоднее, чем хранить деньги на рублевых депозитах. Поэтому, с моей точки зрения, если есть лишние рубли, то их выгоднее положить на рублевый депозит, чем бежать покупать на них валюту.





По словам Вадима Иосуба, когда белорусский рубль снова начнет крепнуть, спрогнозировать нельзя.





— Это будет зависеть от динамики зарплат и того, что у нас будет во внешнем секторе с поставками нефти — возобновится ли полноценный экспорт нефтепродуктов.

