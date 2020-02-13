Украина в МАГАТЭ: Россия захватила ядерные установки в Крыму

Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Украины Константин Чижик в своем выступлении на конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности (ICONS 2020), которая проходит с 10 по 14 февраля в Вене, сообщает Укринформ





"Российская Федерация нарушила принципы международного права и незаконно оккупировала АР Крым и город Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, захватила ядерные установки и материалы на полуострове, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ согласно действующему соглашению о гарантиях и Дополнительному протоколу к нему между МАГАТЭ и Украиной", - заявил Чижик, возглавляющий делегацию Украины на ICONS 2020.





Тем самым страна-агрессор "сделала невозможным необходимый регуляторный контроль" над этими материалами и установками, включая научно-исследовательский реактор и другие ядерные установки Севастопольского национального университета ядерной энергетики и промышленности.





Как подчеркнул заместитель министра, необходимость усиления и адаптации режима физической защиты ядерных установок и материалов в Украине в последние годы "связана с угрозами, исходящими от осуществляемой агрессии России".





При этом в ходе выступления Чижик подчеркнул, что Украина, как страна, владеющая одной из крупнейших ядерных программ, последовательно подтверждает свои намерения в мирном использовании ядерной энергии и обеспечивает высокий уровень физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, что неоднократно подтверждено МАГАТЭ и нашими международными партнерами.





Он также добавил, что Украина совместно с Международным агентством по атомной энергии подготовила Интегрированный план поддержки физической ядерной безопасности на 2019-2021 годы.



