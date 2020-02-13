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Правительство решило взяться за госсектор

Правительство анонсирует меры, чтобы разобраться с государственным сектором.

В Беларуси начали комплексный мониторинг состояния госпредприятий. Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой рассказал, какие изменения ждут госсектор, сообщает "Белсат" со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Во время работы с Всемирным банком, Международным валютным фондом, в ходе оценочных миссий, которые проходят в нашей стране, самый важный блок – это госсектор, разделение предприятий на стратегические, предприятия среднего уровня и те, которые находятся в неудовлетворительном финансовом состоянии», – отметил Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой рассказал, что вскоре в Беларуси появится полноценный рынок акций. Кроме того, правительство страны предпримет подготовку нового закона о государственных предприятиях, который помечен как один из главных для нового состава парламента.

12 февраля глава Нацбанка Павел Каллаур, комментируя снижение ставки рефинансирования, отметил главные риски для роста инфляции в нашей стране. По мнению председателя Национального банка неопределенность для роста инфляции создает главным образом недостаточная эффективность реального сектора экономики.
СК/АА belsat.eu
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