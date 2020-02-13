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Еврокомиссия прогнозирует ускоренный экономический рост стран Восточной Европы

Европейская комиссия прогнозирует устойчивый и умеренный экономический рост в странах Европейского союза в 2020-2021 годах. Об этого говорится в обновленном прогнозе ЕК.

Согласно прогнозу, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в зоне евро будет стабильным на уровне 1,2% в 2020 и 2021 годах. В целом по странам ЕС прогнозируется незначительное замедление роста до 1,4% в 2020 и 2021 годах по сравнению с 1,5% в 2019 году, пишет РБК-Украина.

Согласно прогнозу, самый высокий рост покажут Польша и экономика Польши вырастет на 3,3% в 2020 и 2021 годах по сравнению с 4,0% в 2019 году, в Румынии рост составит 3,8% в 2020 году и 3,5% в 2021 году. В других странах Восточной Европы рост будет на уровне 2-3%.

Как отмечают в ЕК, первая фаза торгового соглашения между США и Китаем в некоторой степени помогла снизить риски снижения цен, но высокая степень неопределенности торговой политики США остается препятствием для восстановления деловых ожиданий. Кроме того, социальные волнения в Латинской Америке рискуют сорвать восстановление экономики региона. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке повысило риск конфликтов в регионе.

Хотя в настоящее время существует ясность в отношении торговых отношений между ЕС и Великобританией в переходный период, сохраняется значительная неопределенность в отношении будущего партнерства с Великобританией. Вспышка коронавируса 2019-nCoV с его последствиями для здравоохранения, экономической деятельности и торговли, особенно в Китае, является новым фактором снижения. Исходный прогноз ЕК состоит в том, что вспышка достигнет пика в первом квартале, с относительно ограниченными глобальными вторичными эффектами. Однако чем дольше она продлится, тем выше вероятность побочных эффектов для экономических настроений и условий глобального финансирования. Риски, связанные с изменением климата, хотя и в основном долгосрочные, нельзя исключать в краткосрочной перспективе, отмечают в ЕК.
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