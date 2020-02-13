Страна для жизни: В Беларуси хотят ввести скидки на штрафы
Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский на пресс-конференции 13 февраля рассказал, что основные пункты и концептуальные подходы к изменениям в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены, но все еще находятся в стадии обсуждения, сообщает TUT.BY.
Правонарушения предлагают разделить на три категории: проступок, значительное правонарушение и грубое правонарушение. Для первой категории предусматриваются незначительные санкции — предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин.
К сумме штрафа предлагают применять понижающие коэффициенты. Если нарушитель оплачивает штраф сразу или в течение, например, недели, скидка может быть 25−50%, заявил министр юстиции.
18:42 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.