Страна для жизни: В Беларуси хотят ввести скидки на штрафы

Правонарушения предлагают разделить на три категории: проступок, значительное правонарушение и грубое правонарушение. Для первой категории предусматриваются незначительные санкции — предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин.





К сумме штрафа предлагают применять понижающие коэффициенты. Если нарушитель оплачивает штраф сразу или в течение, например, недели, скидка может быть 25−50%, заявил министр юстиции.