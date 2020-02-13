+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Страна для жизни: В Беларуси хотят ввести скидки на штрафы

Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский на пресс-конференции 13 февраля рассказал, что основные пункты и концептуальные подходы к изменениям в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены, но все еще находятся в стадии обсуждения, сообщает TUT.BY.

Правонарушения предлагают разделить на три категории: проступок, значительное правонарушение и грубое правонарушение. Для первой категории предусматриваются незначительные санкции — предупреждение, устное замечание либо штраф до 10 базовых величин.

К сумме штрафа предлагают применять понижающие коэффициенты. Если нарушитель оплачивает штраф сразу или в течение, например, недели, скидка может быть 25−50%, заявил министр юстиции.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru