Минфин хочет занять в России 10 млрд рублей
Министерство финансов Беларуси планирует разместить государственные облигации на российском рынке в II квартале текущего года.
Об этом сообщил журналистам замминистра Андрей Белковец.
"Это, скорее всего, будет второй квартал", - сказал замминистра.
Что касается объема размещения, то, по словам Андрея Белковца, речь идет не менее чем о 10 млрд российских рублей.
"Все будет зависеть от того, какой будет спрос. Сначала мы изучим рынок, есть ли он там в таком объеме", - добавил замминистра.
Он отметил, что новые выпуски облигаций будут уже пятилетними (ранее срок размещения составлял три года). "Доходность? Текущий уровень плюс некая премия за увеличение сроков", - добавил Андрей Белковец.
Источник: belta.by
16:55 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.