Минфин хочет занять в России 10 млрд рублей

Об этом сообщил журналистам замминистра Андрей Белковец.





"Это, скорее всего, будет второй квартал", - сказал замминистра.





Что касается объема размещения, то, по словам Андрея Белковца, речь идет не менее чем о 10 млрд российских рублей.





"Все будет зависеть от того, какой будет спрос. Сначала мы изучим рынок, есть ли он там в таком объеме", - добавил замминистра.





Он отметил, что новые выпуски облигаций будут уже пятилетними (ранее срок размещения составлял три года). "Доходность? Текущий уровень плюс некая премия за увеличение сроков", - добавил Андрей Белковец.



