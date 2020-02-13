+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Криптовалютчики распространяют фейковые новости о Мошенском

В соцсетях начали распространять ссылку якобы на статью «Нашай Нівы» об Александре Мошенском.

«Аляксандр Машэнскі толькі што паведаміў людзям ва ўсім свеце пра спосаб аплачваць свае рахункі, ніколі не працуючы…», — заявляется в анонсе.

По ссылке открывается уже не статья «Нашай Нівы», а текст якобы от TUT.BY. Хотя на самом деле это фейк. В нем говорится, будто Мошенский заявил в эфире белорусского ТВ, что его главный источник заработка — «программа автоматической торговли криптовалютой».


Утверждается, что якобы из Беларусбанка позвонили в редакцию телеканала и потребовали не давать интервью Мошенского в эфир. Однако не успели и оно вышло. 

Далее фейковый ресурс приводит интервью бизнесмена, которое он будто бы дал этому ресурсу. Затем появляется реклама криптовалютной программы, в которую предлагают вложиться читателям.

На страничке этого проекта в Facebook указан телефон в Калифорнии. В справке о компании говорится, что это туристическое агентство.

Александр Мошенский фактически является первым лицом в группе компаний, которые производят FMCG (продукты питания), занимаются ретейлом и т. д. Известны такие его бренды, как «Санта» и «Савушкин».
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru