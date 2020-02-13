Криптовалютчики распространяют фейковые новости о Мошенском

«Аляксандр Машэнскі толькі што паведаміў людзям ва ўсім свеце пра спосаб аплачваць свае рахункі, ніколі не працуючы…», — заявляется в анонсе.





По ссылке открывается уже не статья «Нашай Нівы», а текст якобы от TUT.BY. Хотя на самом деле это фейк. В нем говорится, будто Мошенский заявил в эфире белорусского ТВ, что его главный источник заработка — «программа автоматической торговли криптовалютой».









Утверждается, что якобы из Беларусбанка позвонили в редакцию телеканала и потребовали не давать интервью Мошенского в эфир. Однако не успели и оно вышло.





Далее фейковый ресурс приводит интервью бизнесмена, которое он будто бы дал этому ресурсу. Затем появляется реклама криптовалютной программы, в которую предлагают вложиться читателям.





На страничке этого проекта в Facebook указан телефон в Калифорнии. В справке о компании говорится, что это туристическое агентство.





Александр Мошенский фактически является первым лицом в группе компаний, которые производят FMCG (продукты питания), занимаются ретейлом и т. д. Известны такие его бренды, как «Санта» и «Савушкин».