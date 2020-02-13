«Со стороны ЕБРР предполагается вхождение (в капитал «Белинвестбанка» – ИФ) не более чем на 25%, вероятно, это будет 10%», – сказал Гаев.





По его словам, в переговорном процессе по приватизации банка с участием ЕБРР «проходит работа по сближению позиций». «Весной должна быть сформирована окончательная позиция и доложена президенту», – добавил глава Госкомимущества.





В декабре 2019 года Гаев заявлял, что скорректированная расчетная стоимость 100% акций Белинвестбанка составляет примерно $260 млн. В мае прошлого года ГКИ оценивал стоимость Белинвестбанка в $324 млн. Таким образом, оценка рыночной стоимости банка при его подготовке к приватизации с участием ЕБРР снижена примерно на 20%.