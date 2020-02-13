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ЕБРР согласился купить 10% «Белинвестбанка» после сильного снижения цены

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может купить миноритарный пакет акций принадлежащего государству ОАО «Белинвестбанк» в размере около 10% уставного фонда, сообщил председатель Госкомимущества Беларуси Андрей Гаев журналистам в четверг в Минске. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

«Со стороны ЕБРР предполагается вхождение (в капитал «Белинвестбанка» – ИФ) не более чем на 25%, вероятно, это будет 10%», – сказал Гаев.

По его словам, в переговорном процессе по приватизации банка с участием ЕБРР «проходит работа по сближению позиций». «Весной должна быть сформирована окончательная позиция и доложена президенту», – добавил глава Госкомимущества.

В декабре 2019 года Гаев заявлял, что скорректированная расчетная стоимость 100% акций Белинвестбанка составляет примерно $260 млн. В мае прошлого года ГКИ оценивал стоимость Белинвестбанка в $324 млн. Таким образом, оценка рыночной стоимости банка при его подготовке к приватизации с участием ЕБРР снижена примерно на 20%.
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