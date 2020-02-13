Эксперы прогнозируют падение цен на нефть ниже $50 за баррель

Прогноз экспертов основан на предположении о том, что эпидемия коронавируса будет иметь более масштабные и продолжительные негативные последствия для мировой экономики, чем считалось ранее.





Она приведет к резкому охлаждению экономики Китая, и даже дополнительное снижение объемов добычи нефти странами ОПЕК не уравновесит сокращение спроса.





В первом квартале текущего года они прогнозируют снижение цен до уровня 54 долларов за баррель, который уже почти достигнут. Во втором квартале нефть подешевеет, по их мнению, до 50 долларов за баррель или даже до 47 долларов, но в четвертом квартале снова подорожает до 58 долларов.





Саудовская Аравия пытается остановить обвал цен. Она предложила уменьшить добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки, однако 3 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что по информации из ОПЕК, Россия не поддерживает данное предложение.





После этого цена нефти марки Brent упала до 55,42 доллара за баррель, что является минимальным уровнем с декабря 2018 года.





Окончательное решение о сокращении добычи нефти может быть принято 14—15 февраля на встрече министров ОПЕК, но экстренное заседание технического комитета стран организации состоится до этого срока.





Ранее предполагалось, что соглашение о снижении уровня добычи нефти в ОПЕК и ряде других стран, включая Россию, которое было заключено в 2016 году, прекратит действовать в марте текущего года. Однако теперь рассматривается вопрос о его продлении на новый срок и даже об увеличении масштаба снижения добычи.





Но и таких мер, если они будут приняты, может оказаться недостаточно для стабилизации цен.









Даже без учета эпидемии в Китае, в первом полугодии 2020 года предложение нефти превышало бы спрос, по оценке экспертов МЭА, на 1,2 млн. баррелей в день. А по оценке Platts, спрос на нефть в Китае в феврале может снизиться на 2,6 млн. баррелей в день, а в марте — на 2 млн. баррелей в сутки.





Снижение цен на нефть может привести к ослаблению курса российского рубля. В бюджете РФ на 2020 год заложена цена нефти марки Urals на уровне 57,7 долларов за баррель, который уже почти достигнут.





По мнению экспертов, при такой цене нефти, курс доллара должен составить около 65 рублей за доллар. Но это в том случае, если на рынке не возникнет паники и иностранные инвесторы не начнут выводить средства из российских ценных бумаг. При таком развитии событий рубль резко подешевеет.