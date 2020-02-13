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Сильнейшие компании мира находятся в Китае, а не в США, – инвестор

Известный 96-летний американский инвестор, деловой партнер Уоррена Баффета и вице-президент компании Berkshire Hathaway Чарльз Мангер поделился советами инвестирования в ежегодном обращении, пишет Forbes.

По мнению Мангера, в то время как в США крупнейшая экономика, "сильнейших мировых компаний нет в Америке".
 
"Я думаю, что китайские компании сильнее наших (американских, – ред.) и растут быстрее", –  заявил Мангер.

С приближением выборов в США Мангер также выразил обеспокоенность состоянием американской политики, назвав ее "странно ужасной" из-за "избытка ненависти, которая видна повсюду".

"Я думаю, что у нас (в США, – ред.) будет много неприятностей", – сказал он.

Мангер также уделил внимание Китаю, заявив, что "действительно глупо", как инвесторы там "любят играть в азартные игры".
 
Когда его спросили об акциях Tesla и их спекулятивной торговле в последние дни, он ответил: "Я бы никогда не купил их и никогда не продал бы их быстро".

Мангер также говорил о газетной индустрии, утверждая, что ежедневные газеты "все умрут". Он сказал, что "технологические изменения разрушают ежедневные газеты в Америке" и приводят к снижению доходов, однако выжить смогут несколько крупных изданий.

Кстати, недавно компания Мангера, Berkshire Hathaway, отказалась от своей газетной империи, продав более 30 местных газет издателю Lee Enterprises за 140 миллионов долларов.
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