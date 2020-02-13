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В Беларуси лесхозы могут быть реорганизованы в казенные предприятия

В Беларуси подготовлен проект указа о преобразовании государственных лесохозяйственных учреждений в государственные казенные предприятия, сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

По его словам, суть указа сводится к тому, что в 2020-2023 годах планируется провести эксперимент, в котором примут участие шесть различных предприятий из разных областей.

"Нам предстоит вывести эти предприятия из действующей нормативно-правовой базы… И, если этот эксперимент будет положительным… уже в 2023 году … лесхозы станут казенными предприятиями", -уточнил Дрожжа.

Он сказал, что надо менять подходы в управлении и администрировании лесов, изменить схему финансирования, уйти от сложной оплаты труда.
АФН
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