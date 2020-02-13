В Беларуси лесхозы могут быть реорганизованы в казенные предприятия

По его словам, суть указа сводится к тому, что в 2020-2023 годах планируется провести эксперимент, в котором примут участие шесть различных предприятий из разных областей.





"Нам предстоит вывести эти предприятия из действующей нормативно-правовой базы… И, если этот эксперимент будет положительным… уже в 2023 году … лесхозы станут казенными предприятиями", -уточнил Дрожжа.





Он сказал, что надо менять подходы в управлении и администрировании лесов, изменить схему финансирования, уйти от сложной оплаты труда.