Кроме мордобития — никаких чудес

Поэтому использовать его образ для характеристики аграрного сегмента белорусской модели означало бы грешить против истины.





Сразу должен предупредить читателей, что личный опыт автора настоящей статьи в вопросах урожаев и надоев ограничивается студенческой «картошкой» образца 1969 года. Этого явно недостаточно для формирования собственного мнения. Однако за неимением собственного мнения никто не мешает автору воспользоваться чужим.





К счастью, соответствующих специалистов в Беларуси хватает. Самый главный из них, следовательно, и самый компетентный (у нас почему-то всегда так) 28 января провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области.





Позволю себе две цитаты из официального пресс-релиза:





«Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы (руководители областной вертикали. — Ред.) болтовней занимаетесь».





«Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать».





Дожили! Лозунг, доставшийся в наследство от отцов и повторяемый подобно заклинанию: «Главное, чтобы не было войны», — утратил в Беларуси свою актуальность. Война не на пороге, она уже идет. А я-то думал, что мне выпало счастье жить в стране, претендующей на роль донора европейской безопасности.





Два мудрых совета царя Соломона





Вновь и вновь перечитываю пресс-релиз. Меня бросает то в жар, то в холод: утонем или останемся на плаву, спасем ли крестьян и Витебскую область, что лично я для этого должен сделать?





Вопросы, вопросы, вопросы… Ими, подобно коровьим лепешкам на лугу, густо унавожен весть текст пресс-релиза. Ограничусь одним примером: «Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?»









Народная мудрость гласит: «Один главный специалист может задать столько вопросов, что на них не ответят и сто мудрецов». Русский поэт Саша Черный (1880—1932) по аналогичному поводу был не менее лаконичен:





А вопросы... Вопросы не знают ответа —

На тят, разожгут и умчатся, как корь.

Соломон нам оставил два мудрых совета:

Убегай от тоски и с глупцами не спорь.





Витебские вертикальщики и не спорили. По крайней мере, ответов на щедро рассыпанные по всему тексту пресс-релиза вопросы, отыскать мне не удалось, что не помешало главному специалисту решительно заявить: «Подходы неизменны».





Предлагаю пристальнее вглядеться в эти подходы, для чего в очередной раз прибегну к помощи поэта. Пожалуй, лучше строки «кроме мордобития — никаких чудес» не подобрать.





Владимиру Высоцкому не повезло. Дожить до возможности наблюдать за ролью мордобития в победном шествии белорусской модели ему не довелось. Но гении на то и гении, чтобы видеть «далеко, на много лет вперед».





Агентство по управлению долгами





Но вернемся к тексту пресс-релиза: «Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату».





Вот что значит оказаться в нужном месте, но в ненужное время! Проблема «заставить работать» на территории нынешней Витебской области существовала и в средние века, но ни одному главному специалисту в те славные времена не могла прийти в голову мысль о необходимости платить при этом нормальную заработную плату, да еще и вовремя!





Вопрос о спасении крестьян, как и вопрос спасения утопающих, на протяжении веков был делом самих крестьян и самих утопающих. Исключения в годы великих неурожаев, разумеется, имели место быть. Но исключения на то и являются исключениями, чтобы подтверждать правила.





О каком неурожае идет речь сегодня? Читаю в пресс-релизе: «Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса — некуда девать в целом по стране (выделено. — Ред.)».





Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Рожденный в ХV веке фразеологизм, в наши дни стал означать неожиданность и обманутые ожидания. Но кто, кого и в чем обманул?





Всех нас много лет убеждали в том, что мир готов покупать белорусское продовольствие «по колоссальным ценам», и что «цены на продукты питания будут расти». Ласкали слух и утверждения о том, в России существует «повышенный спрос на белорусскую продукцию».





Спрос на продовольствие в мире, безусловно, существовал, существует и будет существовать, но только на продовольствие, соответствующее определенному соотношению между ценой и качеством, сложившемуся на рынке.





В послании-2009 прозвучало оптимистичное заявление: «Сельскохозяйственные организации реально могут стать самоокупаемыми и прибыльными, если научатся грамотно и экономически выгодно торговать». Прошло десять лет. У агропромышленного комплекса Витебской области долгов не меньше, чем у сучки блох (на 3 млрд рублей, по словам премьер-министра Сергея Румаса).





Специалисты ломают головы в поисках выхода из сложившейся ситуации. Наиболее перспективный вариант, на котором сошлись 28 января участники совещания, свелся к аккумуляции долгов в агентстве по управлению долгами, которое еще предстоит создать. Такой способ избавления от долгов «позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками», то есть смогут без проблем продолжать наращивать долги!





От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но универсальность данного правила не следует принимать за чистую монету. Поэтому перевод долгов в агентство способен существенно повысить эффективность агропромышленного комплекса.





Переживать следует не по поводу долгов. Переживать следует за результаты голосования на очередных президентских выборах. Вдруг народ откажет в доверии? Кто тогда будет спасать крестьян?