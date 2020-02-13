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Дмитрий Крутой наехал на российские торговые сети «Светофор» и «Доброцен» в Беларуси

Первый вице-премьер Дмитрий Крутой на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявил о недобросовестной конкуренции со стороны российских магазинов низких цен «Светофор» и «Доброцен».

Фото esoligorsk.by

По мнению высокопоставленного чиновника, на эти сети обоснованно жалуются белорусские участники рынка. Как сообщает TUT.BY, Крутой упомянул и о недовольстве граждан, которые получают товары непонятного качества по непонятной цене, пишет gazetaby.com

Примечательно, что «Доброцен» вышел на белорусский рынок лишь около трех месяцев назад. «Светофор» – более известный бренд. Однако отзывы о нем, мягко говоря, не самые замечательные.

— Это те самые «треш-магазины», в которые страшно заходить, — отметил руководитель российского информационно-консалтингового агентства INFOLINE Иван Федяков. — Но, учитывая, что 20% населения страны живет за чертой прожиточного минимума, то у этих магазинов есть стабильная аудитория.

Высказывание Крутого прозвучало на фоне белорусско-российского конфликта по поводу цены на нефть для нашей страны. Однако вряд ли эти события связаны: упомянутые сети – слишком мелкая мишень для «акции возмездия».

Михаил Брошин
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