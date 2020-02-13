Дмитрий Крутой наехал на российские торговые сети «Светофор» и «Доброцен» в Беларуси
Первый вице-премьер Дмитрий Крутой на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заявил о недобросовестной конкуренции со стороны российских магазинов низких цен «Светофор» и «Доброцен».
Фото esoligorsk.by
По мнению высокопоставленного чиновника, на эти сети обоснованно жалуются белорусские участники рынка. Как сообщает TUT.BY, Крутой упомянул и о недовольстве граждан, которые получают товары непонятного качества по непонятной цене, пишет gazetaby.com
Примечательно, что «Доброцен» вышел на белорусский рынок лишь около трех месяцев назад. «Светофор» – более известный бренд. Однако отзывы о нем, мягко говоря, не самые замечательные.
— Это те самые «треш-магазины», в которые страшно заходить, — отметил руководитель российского информационно-консалтингового агентства INFOLINE Иван Федяков. — Но, учитывая, что 20% населения страны живет за чертой прожиточного минимума, то у этих магазинов есть стабильная аудитория.
Высказывание Крутого прозвучало на фоне белорусско-российского конфликта по поводу цены на нефть для нашей страны. Однако вряд ли эти события связаны: упомянутые сети – слишком мелкая мишень для «акции возмездия».
Михаил Брошин
08:37 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.