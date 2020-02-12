В Беларуси будут по-новому рассчитывать кредитный рейтинг

Кредитный скоринг — балл от 0 до 400, который присваивается кредитополучателю для оценки его способности и потенциала погасить долг. Этот балл рассчитывается на основании имеющейся кредитной информации о прошлых периодах с использованием математической модели.





Сейчас при расчете скоринговой оценки используются данные как о действующих, так и о погашенных кредитах, займах, залогах, договорах поручительства, о просрочках платежей, о количестве обращений за кредитной историей, а также некоторые демографические данные (возраст и место жительства). В Кредитном регистре говорят, что в 2020 году в скоринговую модель также включат информацию о займах в ломбардах и обязательствах по договорам лизинга. Кроме того, информация о картах рассрочки и овердрафтах будет учтена в скоринговой оценке с учетом того, насколько человек использует кредитный лимит и как меняется остаток его фактической задолженности.





Сейчас эти данные входят в состав кредитной истории, но пока еще не включаются в скоринговую оценку. Информация о займах в ломбардах была включена в кредитную историю в 2015 году, о договорах лизинга — в августе 2018 года. Также с августа 2018 году в кредитную историю включена информация об остатке фактической задолженности по картам рассрочки и овердрафтам.





Посмотреть свою кредитную историю и скоринговую оценку можно онлайн на сайте Кредитного регистра. Один раз в календарном году это можно сделать бесплатно, за повторные разы физлицам придется заплатить 2,79 рубля (если речь идет о кредитной истории в электронном виде).

