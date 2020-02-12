Власти не решили, будут ли "отпускать" цены на сахар

"Считается вся себестоимость полностью, экспортные контракты, пересматривается вся структура продаж. Рассмотрение будет комплексным", — цитирует БЕЛТА ответ чиновника на вопрос, будет ли рассматриваться отмена такого регулирования, передает "Еврорадио"





Замминистра МАРТ Андрей Картун подчеркнул, что регулирование цен на сахар не решает полностью проблемы эффективности его производства в Беларуси. Также это ухудшает показатели работы отечественной кондитерской отрасли при использовании белорусского сахара.





Например, концерн "Белгоспищепром" приказал предприятиям кондитерской отрасли брать только белорусский сахар и только у конкретных поставщиков. "В этих действиях мы усматриваем нарушение антимонопольного законодательства, и соответствующее предупреждение МАРТ в отношении концерна уже подготовлено", — добавил Картун.





В Беларуси государство (в лице МАРТ) определяет минимально допустимые цены на сахар и максимально допустимую торговую надбавку. Последнее постановление на этот счёт вступило в силу 1 января 2020 года, оно рассчитано на 60 дней. До того действовало подобное постановление, принятое в октябре 2019 года на 90 дней.