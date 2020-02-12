Беларусь предложила российским компаниям поставлять нефть в обмен на бензин для их АЗС
«Белнефтехим» предложил российским компаниям, владеющим АЗС в Беларуси, давальческую схему для поставок нефтепродуктов на их заправки.
Об этом рассказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
«Схема заключается в том, что они поставляют нефть для переработки (на двух НПЗ Беларуси — ред.) и последующей поставки (нефтепродуктов — ред.) на свои дочерние АЗС в Беларуси. Это предложение пока встречных ходов не получило», — отметил он, сообщает РИА Новости.
По его словам, белорусские НПЗ регулярно отгружают топливо на заправочные станции по всей стране. Однако, заявил Александр Тищенко, российские компании регулярно проявляют «нервозность». Так, «Лукойл» на некоторое время ограничил продажу топлива на нескольких заправках, а «Газпром нефть» объявила об альтернативных поставках топлива на свои АЗС.
19:27 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.