ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть из-за коронавируса

В отчете отмечается, что транспортный сектор в Китае был одним из основных драйверов роста спроса на основное сырье. Также, по оценке ОПЕК, коронавирус скажется на темпах промпроизводства в КНР, а в результате усиливает неопределенность по поводу динамики всей мировой экономики. Пересмотр прогноза также учитывает ухудшение оценок роста мирового ВВП Международным валютным фондом, пишет reform.by





ОПЕК увеличила прогноз роста предложения нефти из стран, не входящих в картель, на 20 тыс баррелей в день до 1,88 млн баррелей в день. В среднем по году предложение вне картеля составил 64,36 млн баррелей в день. Основной вклад в рост предложения продолжат вносить США. На их долю придется 1,68 млн баррелей прироста среднего ежедневного спроса.





Свою долю на рынке в 2020 году ОПЕК оценивает 29,3 млн баррелей в день, что на 1,3 млн баррелей меньше, чем в 2019 году. При таких объемах добычи рынок может оставаться сбалансированным.





По данным вторичных источников в январе страны ОПЕК сократили добычу на 509 тыс. баррелей в день в сравнении с декабрем. Она составила 28,86 млн баррелей в день.

Запасы нефти в развитых странах в декабре выросли на 6,8 млн баррелей до 2 918 млн баррелей. Они выше прошлогоднего показателя на 45 млн баррелей и 30 млн превышают среднепятилетнее значение.