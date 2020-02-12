Казахстан прорабатывает нефтяное соглашение с Беларусью

Казахстан прорабатывает нефтяное соглашение с Беларусью, сообщил в Москве министр энергетики страны Нурлан Ногаев. Он подтвердил, что от нашей страны было предложение по поставкам нефти. Также министр подчеркнул, что Казахстан работает над соглашениями с другими странами ЕАЭС.