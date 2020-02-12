МАРТ заставит нас "купляць беларускае"
Министерство антимонопольного регулирования и торговли намеренно разработать и ввести дополнительные меры по защите внутреннего рынка от экспорта.
Как сообщил замминистра Андрей Картун перед итоговой коллегией МАРТ, за последние пять лет доля отечественных товаров на белорусском неизменно снижается и эту ситуацию необходимо менять.
Так в течение пяти лет боля белорусской продукции на внутреннем рынке сократилась на 8%. При этом доля белорусского продовольствия снизилась на 5%. В настоящее время доля белорусского продовольствия на рынке составляет 77,5%. По мнению Адрея Картуна, это мало.
"В таких условиях нам необходимо принимать дополнительные меры по защите внутреннего рынка", - заявил замминистра.
Источник: belta.by
15:51 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.