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МАРТ заставит нас "купляць беларускае"

Министерство антимонопольного регулирования и торговли намеренно разработать и ввести дополнительные меры по защите внутреннего рынка от экспорта.


Как сообщил замминистра Андрей Картун перед итоговой коллегией МАРТ, за последние пять лет доля отечественных товаров на белорусском неизменно снижается и эту ситуацию необходимо менять.

Так в течение пяти лет боля белорусской продукции на внутреннем рынке сократилась на 8%. При этом доля белорусского продовольствия снизилась на 5%. В настоящее время доля белорусского продовольствия на рынке составляет 77,5%. По мнению Адрея Картуна, это мало.

"В таких условиях нам необходимо принимать дополнительные меры по защите внутреннего рынка", - заявил замминистра.
Источник: belta.by
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