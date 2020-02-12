МАРТ заставит нас "купляць беларускае"





Как сообщил замминистра Андрей Картун перед итоговой коллегией МАРТ, за последние пять лет доля отечественных товаров на белорусском неизменно снижается и эту ситуацию необходимо менять.





Так в течение пяти лет боля белорусской продукции на внутреннем рынке сократилась на 8%. При этом доля белорусского продовольствия снизилась на 5%. В настоящее время доля белорусского продовольствия на рынке составляет 77,5%. По мнению Адрея Картуна, это мало.





"В таких условиях нам необходимо принимать дополнительные меры по защите внутреннего рынка", - заявил замминистра.