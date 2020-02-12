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Глава Нацбанка: Переговоры с российскими поставщиками нефти начнутся на этой неделе

Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур заявил сегодня: "Я глубоко убежден, что на этой неделе будут переговоры с российскими поставщиками".

Он считает, что на следующей неделе они продолжатся. 

При этом Каллаур не стал делать однозначные прогнозы насчет дат подписания контрактов. Но, судя по его словам, это может произойти или на следующей неделе, или после нее.
Источник: officelife
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