Глава Нацбанка: Переговоры с российскими поставщиками нефти начнутся на этой неделе
Глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур заявил сегодня: "Я глубоко убежден, что на этой неделе будут переговоры с российскими поставщиками".
Он считает, что на следующей неделе они продолжатся.
При этом Каллаур не стал делать однозначные прогнозы насчет дат подписания контрактов. Но, судя по его словам, это может произойти или на следующей неделе, или после нее.
Источник: officelife
15:44 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.