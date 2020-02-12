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Глава "Белгазпромбанка" вынес приговор Лукашенко: За 25 лет не создано экономически самостоятельной страны

Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико резко прокомментировал итоги последних 25 лет.

Глава "Белгазпромбанка" вынес приговор Лукашенко: За 25 лет не создано экономически самостоятельной страны
Этот банкир давно известен своими смелыми высказываниями. В отличие от большинства коллег Бабарико не стесняется публично говорить вещи, которые не слишком приятны властям Беларуси.

Ранее руководитель «Белгазпромбанка» заявлял, что «государству умные люди ни к чему – нужны врачи за 400 рублей и хоккеисты за 20 тысяч», высмеивал публикации «Советской Белоруссии» и скептично отзывался о Европейских Играх. На этот раз харизматичный банкир прошелся по ситуации в целом.

— К сожалению, мы не создали экономически самостоятельной страны. Вся наша экономическая политика последнего двадцатилетия — это политика выпрашивания дотаций. Сначала ценовых, а потом, по мере роста цен на энергоносители — денежных, — заявил Бабарико в интервью Naviny.by.

Банкир скептически оценивает и перспективы нашей страны:

— Обидно, но все равно скажу — Беларусь ведет себя как законченный наркоман, которому требуется все более сильный наркотик. И мы не хотим лечиться, мы хотим больше и сильнее дозу. А за это надо платить. Я не верю в добровольные изменения в нашей стране. На моей памяти, к сожалению, было очень мало наркоманов, которые меняли образ жизни без принуждения. Бывали, но редко.


Глава «Белгазпромбанка», впрочем, известен не только, как критик, но и как меценат. Один из постулатов философии Бабарико заключается в том, что формировать средний класс необходимо не только с экономической, но и с культурной точки зрения. Увы, пока проблемы в Беларуси сохраняются и с тем, и с другим…
Источник: gazetaby.com
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