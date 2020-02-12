Не поверите! Нацбанк снижает ставку рефинансирования

Ставка по кредиту овернайт будет снижена с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых.





Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.













Последний раз Нацбанк менял ставку рефинансирования 6 ноября 2019 года - тогда она была снижена на 0,5 пункта.





В следующий раз решение об изменении ключевой ставки будет рассматриваться 13 мая.











