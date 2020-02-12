Не поверите! Нацбанк снижает ставку рефинансирования
С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых
Ставка по кредиту овернайт будет снижена с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых.
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.
На фоне девальвации белорусского рубля и ускорившейся в январе инфляции решение выглядит неоднозначным.
Последний раз Нацбанк менял ставку рефинансирования 6 ноября 2019 года - тогда она была снижена на 0,5 пункта.
В следующий раз решение об изменении ключевой ставки будет рассматриваться 13 мая.
"Белорусский партизан"
12:53 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.