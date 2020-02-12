+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не поверите! Нацбанк снижает ставку рефинансирования

С 19 февраля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых

Ставка по кредиту овернайт будет снижена с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.

На фоне девальвации белорусского рубля и ускорившейся в январе инфляции решение выглядит неоднозначным.


Последний раз Нацбанк менял ставку рефинансирования 6 ноября 2019 года - тогда она была снижена на 0,5 пункта.

В следующий раз решение об изменении ключевой ставки будет рассматриваться 13 мая.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Война фейков
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru