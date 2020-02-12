ФБР обвиняет Китай в краже автотехнологий









Подсчитан даже экономический ущерб: кража промышленных технологий обходится США в сумму от 300 до 600 млрд долларов в год. Китай активно использует академическую открытость научных разработок США для кражи технологий, используя доверенных лиц в кампусах (студенческих городках).





В спецслужбе считают, что с угрозой необходимо бороться с помощью действий всего правительства США. Остановить промышленный шпионаж очень трудно, поэтому Рэй призвал компании усилить защиту своей информации, пересмотреть линии поставок и хорошенько подумать, прежде чем начинать вести бизнес с китайскими компаниями. Хотя сегодня такое партнерство может показаться выгодным, в конечном итоге оно грозит американской компании потерей интеллектуальной собственности.





Особое внимание китайцы уделяют технологиям американских самолетов и электромобилей. Последнее не должно вызывать удивления, так как Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, а американские автопроизводители, наконец-то, всерьез начали относиться к технике на электротяге.





Однако сами представители Поднебесной все обвинения отвергают. Китайское посольство в Вашингтоне называет их "совершенно необоснованными", а что касается технологий, то "обмен ими между Китаем и США способствует более глубокому взаимопониманию двух народов и служит коренным интересам обеих стран".