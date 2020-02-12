Беларусы покупают все больше валюты. Пока без ажиотажа









Сокращение спроса на валюту в начале года является вполне нормальным явлением, хотя на этот раз падение оказалось более значительным, чем обычно. Но это может объясняться скачком спроса на валюту в декабре.





Продали физические лица валюты в январе текущего года на 743,6 млн. долларов, что оказалось на 119,4 млн. долларов меньше, чем в декабре прошлого года, но на 60,3 млн. долларов больше, чем в январе того же года.





В чистом выражении физические лица в январе текущего года купили валюты на 44,78 млн. долларов. Это немного больше, чем в декабре прошлого года, когда чистая покупка равнялась 43 млн. долларов. Но в январе 2019 года население было чистым продавцом валюты, реализовав ее на 5,8 млн. долларов.





Судя по тому, что население Беларуси в январе текущего года стало чистым покупателем валюты, оно обеспокоено перспективой девальвации белорусского рубля, но не особо. Паники на рынке нет, и ажиотажного спроса не возникло.





Похоже в январе вели себя и субъекты хозяйствования — резиденты РБ. Они продали валюты на 573,5 млн. долларов меньше, чем в декабре прошлого, но на 227,3 млн. долларов больше, чем в январе год назад, то есть — 1,737 млрд. долларов.





А купили валюты они на 1,761 млрд. долларов, что соответственно на 697,1 млн. долларов меньше и на 184,7 млн. долларов больше данных за указанные периоды прошлого года.





В результате объем чистой покупки валюты субъектами хозяйствования в январе текущего года составил 24 млн. долларов против 66,6 млн. долларов в январе прошлого года.









Субъекты хозяйствования — нерезиденты РБ в январе текущего года увеличили покупку валюты по сравнению с январем прошлого года почти в 4 раза — до 41,2 млн. долларов. Но и продажа валюты ими выросла почти в 2 раза — до 93,7 млн. долларов. В результате нерезиденты реализовали валюты в чистом выражении на 52,5 млн. долларов, что оказалось выше продаж в январе прошлого года, равных 40,2 млн. долларов.





Но еще больше в чистом выражении в январе продали валюты банки и финансовые организации: на 99,6 млн. долларов. При этом приобрели они валюты на внутреннем рынке страны на 3 233,3 млн. долларов, а продали — на 3 332,9 млн. долларов.